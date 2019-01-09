  • الأربعاء 09 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:49 م
بحث متقدم
الشهيد مصطفي عبيد

زوجة شهيد مدينة نصر تروى تفاصيل أخر مكالمة بينهما

أدوية السرطان

المؤبد و500 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة

تريكة

مطالب بالعفو عن «أمير القلوب»

غادة عجمي

اتهامات برلمانية للأزهر بمدح قيادات «الإخوان»

وزيرة الهجرة

لهذا السبب.. إعداد قائمة بالمصريين في الخارج

الإفتاء

خبير لـ«الإفتاء»: مياه الصرف الصحي «غير صالحة»

عمر البشير

هل تخلت السعودية عن البشير؟

البرلمان

صراع برلماني حول «خصخصة الشركات الحكومية»

هيلاري كلينتون

كلينتون: خطاب سخيف لـ"ترامب"

الأرصاد

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى «-3» غدًا

غدًا.. الحكم على المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية"

قضايا وحوادث

محكة الجنايات
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

10 يناير الحكم علي المتهمين بـ" أحداث البدرشين الثانية"

#

غدًا.. الحكم على المتهمين بمقتل أطفال المريوطية

#

السبت.. الحكم على أمل فتحي بالتحريض على قلب نظام الحكم

#

النقض تؤيد أحكام المشدد للمتهمين بأحداث قسم الظاهر

الجنايات

حكم

احداث عنف

تصدر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الحكم بإعادة محاكمة متهم في لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلامياً بـ" أحداث البدرشين الثانية" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

  وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مطالب بالعفو عن «أمير القلوب»
» اتهامات برلمانية للأزهر بمدح قيادات «الإخوان»
» لهذا السبب.. إعداد قائمة بالمصريين في الخارج
» خبير لـ«الإفتاء»: مياه الصرف الصحي «غير صالحة»
» هل تخلت السعودية عن البشير؟
» صراع برلماني حول «خصخصة الشركات الحكومية»
» كلينتون: خطاب سخيف لـ"ترامب"
» «الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى «-3» غدًا
» «حمدين صباحي».. اختفاء وعودة.. هذه هي الأسباب
» «بورصة السلع الحاضرة».. ماذا يستفيد المواطن من إنشائها؟
» مفاجأة.. باسم مرسي يعود للزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان