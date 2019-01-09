غدًا.. الحكم في طعن 319 متهمًا باعتناق أفكار تكفيرية

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الإخوان

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اعتناق افكار

تصدر غدا الخميس محكمة النقض،  حكمها علي طعن متهمين قضية اعتناق أفكار تكفيرية علي حكم الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت قد قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى، بإدراج 319 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان  والتي حملت رقم 79 لسنة 2017 على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن المتهم علي سالمان علي سالم الدرز قام بالدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف قوات الشرطة والجيش، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا باعتناقهم معتقدات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي والتي تتضمن تكفير شركاء الوطن من الأقباط والقائمين على مؤسسات الدولة وعلى رأسهم رجال الشرطة والجيش والقضاء ووجوب قتلهم بهدف إسقاط الدولة، فضلًا عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، ووجوب الخروج عليه.



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