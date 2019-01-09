زوجة شهيد مدينة نصر تروى تفاصيل أخر مكالمة بينهما

روّت الدكتورة آيات عبد الفتاح، زوجة الشهيد مصطفى عبيد، الذي استشهد أثناء تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة أبو سيفين بمدينة نصر، اللحظات الأخيرة في حياة زوجها ، مشيرة الى انه تحدث تلفونيا معها ومع ابنته يوم وفاته وآخر كلمة قالها قبل أن يغلق الهاتف "سبيها على الله".

وقالت زوجة الشهيد لبرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور":" كان بيسيب كل حاجة لله، ولا يحمل هم أي شيء".

وتابعت:" كان روحه في أولاده، وفي الفترة الأخيرة كان يوصي ابنه عليهم"، لافتة الى انه لم يخبرها أنه في مأمورية أو أنه قد تلقى بلاغًا، وأنها علمت باستشهاده عن طريق أحد أصدقاء والدها.