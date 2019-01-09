» الغرف التجارية: "انزلوا اشتروا سيارات دلوقتي"

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أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان  أفضل وقت لشراء سيارة "دلوقتي قبل بكره الصبح"، مشيرا الى ان الان الاسعار مخفضة بشكل كبير لن يتكرر مرة اخرى.

وقال "السبع"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن": "السيارات فوق الـ2000 سي سي فسيكون التغيير بنسبة 15 لـ20% وهو ما يمثل سعر 300 ألف جنيه، العربيات اللي بـ5 مليون نزلت مليون، والعربية أم 2 مليون نزلت 400 ألف جنيه".

وأوضح: "العربية مش هتنزل 100 جنيه تاني، واللي عايز يشتري يبدأ دلوقتي لأن الأسعار مناسبة جدًا".


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