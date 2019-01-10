الأرصاد تحذر من طقس الخميس: ثلوج وشبورة مائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

وتشهد مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، انخفاضا كبيرًا وملحوظًا في درجات الحرارة وتصل مساءً لـ -3 "تحت الصفر".

ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فسيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.