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سقطت جثة أمام حبيبها .. كشف لغز وفاة فتاة "بولاق الدكرور"

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أحمد عادل شعبان

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فتاة تنتحر

كشفت تحقيقات النيابة مفاجأة كبيرة حول السبب الذي أدى إلى انتحار فتاة تبلغ من العمر 17 سنة بمنطقة بولاق الدكرور.

وأكدت أسرة الفتاة أمام نيابة بولاق الدكرور أن الفتاة كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب مسجل خطر ، وقد تقدم إلى خطبتها أكثر من مرة لكن تم رفضه وهو ما جعل الحالة النفسية للفتاة تسوء وتدخل في شجارات دائمة مع والديها.

وأوضحت الأسرة أنه يوم الواقعة ، حضر حبيبها أسفل العقار الذي تسكن فيه لكن أمها رفضت بشدة أن تنزل وأغلقت باب الشقة وسط محاولات من الفتاة لإقناعها "أشوفه مرة واحدة بس".. وهو الأمر الذي زاد من عناد الأم ورفضها فهددت الفتاة بإلقاء نفسها من الدور الرابع إلا أن الأم ظنت أن الأمر مجرد تهديد وفجأة جرت الفتاة وقفزت بالفعل لتسقط جثة هامدة أمام حبيبها.

وبناء عليه أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتها وتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

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