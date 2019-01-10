» فنانة شهيرة: سأترك مهنة الفن حتى لا أموت قهرًا

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نهى العمروسي
نهى العمروسي

أحمد عادل شعبان

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نهى العمروسي

كشفت الفنانة نهى العمروسي عن قرار وصفته بـ"المتأخر جدًا" يقضي بتركها لمهنة الفن .

وقالت الفنانة "نهى العمروسي" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك": "أنا قررت أدور على مهنة تانية غير الفن".

وأضافت: "أظن إن القرار ده جه متأخر شوية لأني كان لازم أفهم من بدري إن المهنة دي ممكن تقهر صاحبها وأنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح".

وكانت الفنانة المذكورة عانت نوعا من البطالة الفنية خلال العامين الأخيرين وهو ما دفعها لكتابة هذه التدوينة.

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