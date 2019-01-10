لأول مرة.. وزيرة الهجرة تتحدث عن الإخوان

10 يناير 2019 - 10:27 ص

وصفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نفسها بمثابة "محامية" عن حقوق جميع المصريين المتواجدين في الخارج.

وقالت "مكرم"، خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية " تن" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الحوادث التي يتعرض لها المصريون في الخارج هي حوادث فردية.

وأضافت "مكرم"، أن تنظيم الإخوان يتصيد تلك الحوادث الفردية التي يتعرض لها المصريون في الخارج، لذلك هي تقف لهم بالمرصاد.

وطالبت "مكرم"، الإعلام المصري بضرورة الالتزام بالموضوعية أثناء مناقشة قضايا المصريين بالخارج حتى لا يحققون الهدف الذي يسعى له الإخوان.

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