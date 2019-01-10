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المرور: غلق كوبرى غمرة لمدة 3 أيام

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تبدأ الإدارة العامة للمرور في إغلاق جزئي لكوبري غمرة بسبب إصلاح فواصل عرضية وأعمال صيانة للكوبري لمدة 3 أيام، بدءًا من الساعة 12.30 صباحًا غد الجمعة حتى الساعة 6 صباح الأحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور لحين الانتهاء منها.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تنفيذ أعمال الغلق الجزئي لكوبري غمرة يتم على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولي بالكوبري وعدم إجراء غلق كلى للكوبري، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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