  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

صحيفة ألمانية تعقد مقارنة بين "السيسى" و"مرسي"

الرئيس السيسي

قراران جمهوريان لـ"السيسي" تعرف عليهما

اغتصاب طفلة

عامل يغتصب ابنة زوجته المعاقة وتحمل منه

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

لأول مرة.. وزيرة الهجرة تتحدث عن الإخوان

إعلامي يهاجم وزير الصحة لقوله : "بقدرة ربي"

شاهد.. إعلامى يهاجم وزير الصحة لقوله: "بقدرة ربى"

محمد صلاح

بالفيديو.. تعطل طائرة محمد صلاح.. تعرف على السبب

يجب منع الهواء عن غزة.. وحماس مجرمة

يجب منع الهواء عن غزة.. وحماس مجرمة

فجر السعيد ساخرة من الأهرام: "تحتاج عاصفة حزم"

بالفيديو.. فجر السعيد تجرى لقاء على قناة إسرائيلية

اتهامات لـ «هواوي» بإدراة شركات مشبوهة في إيران وسوريا

اتهامات لـ«هواوى» بإدارة شركات مشبوهة في إيران وسوريا

عرض عسكري لـ«المجاهدين» بغزة

مقتل قيادات يمنية فى انفجار استهدف عرضا عسكريا

والد مصطفى عبيد يفجر مفاجأة مدوية عن العبوة الناسفة

الحياة السياسية

الشهيد مصطفي عبيد
الشهيد مصطفى عبيد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الكشف عن مفاجأة مدوية في وفاة "شقيقة" حبيب العادلي

#

شقيق الضابط "عبيد" يكشف مفاجأة عن استشهاده

#

هذا ما قاله والد الشهيد مصطفى عبيد عن ابنه

#

رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث عزبة الهجانة بمدينة نصر

فجر اللواء عبيد محمود، والد الشهيد مصطفى عبيد، أول شهداء الشرطة في 2019، الذي استشهد أثناء تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة أبو سيفين بمدينة نصر، مفاجأة مدوية عن العبوة الناسفة التي راح ضحيتها نجله.

وقال محمود، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،  إن العبوة كانت كبيرة ومتطورة وليست بدائية الصنع كما ذكرت وسائل الإعلام، ولأول مرة يتم استخدامها، لافتًا إلى أن الشهيد قام بتفكيك أجزاء كثيرة من العبوة ما جعل تأثيرها محدودًا، معقبًا: "لو أي حد كان مكانه كان هيحصل نفس اللي حصل".

وأضاف أن الجُبن لم يكن واردًا في قاموس حياته، لافتًا إلى أنه خبير في مجال تفكيك المفرقعات منذ سنوات طويلة، وحصل على دورة في كندا على الأدوات والمفرقعات الحديثة، متابعًا: "كان يعشق عمله، وهو من اختار هذا المجال، وكنت أعرف خطورة المفرقعات بحكم عملي كضابط جيش وكنت دائم القلق عليه ولكنه تمسك بعمله".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صلاح يحصد جائزة جديدة فى "الريدز"
» تفحم شقة سكنية فى البساتين
» العثور على 20 جثة فى المكسيك بالقرب من الحدود الأمريكية
» 19 جريحًا فى حريق بمدينة تولوز الفرنسية
» حقيقة إلغاء كأس مصر
» 3 قتلى فى "أحداث شغب" في أم درمان
» هجوم كويتي على "سما المصرى" بسبب هذا الفيديو
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 7 درجات
» لمس ظهرها بيده .. "نيكول كيدمان" تحرج ممثلًا مصريا
» فنانة شهيرة: سأترك مهنة الفن حتى لا أموت قهرًا
» أخيرًا .. فك لغز لوحة "الموناليزا" التي تنظر لك أينما ذهبت

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان