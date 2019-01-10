عامل يغتصب ابنة زوجته المعاقة وتحمل منه

10 يناير 2019 - 11:08 ص

قررت نيابة مصر الجديدة إحالة حارس عقار إلى الجنايات بتهمة اغتصاب ابنة زوجته وحملها منه.

كانت التحقيقات بينت أن المتهم يعمل حارس عقار، واستغل إعاقة ابنة زوجته وأقدم على اغتصابها واعتدى عليها جنسيًا في غياب زوجته داخل غرفته بمصر الجديدة.

وتبين من التحريات أن المتهم كان يهدد المجني عليها بالقتل إذا افتضحت أمره عقب اعتدائه الجنسي عليها، ومع مرور الأيام اكتشفت والدة الضحية انتفاخ بطنها فتوجهت بها للطبيب، ليخبرها بأن ابنتها حامل في شهرين، لتحكى لها ابنتها عن اعتداء زوجها عليها جنسيا، فيتم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه.