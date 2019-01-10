» 8 محاذير عند تناول الطعام لواضعى تقويم الأسنان

10 يناير 2019 - 12:16 م

تناول موقع "food eat safe " الأطعمة التي يجب تناولها أثناء وضع تقويم الأسنان وذلك من أجل الحصول على نتيجة ممتازة وأسنان مستقيمة وابتسامة جميلة.

وقال الموقع المتخصص في الشأن الطبي إن تنظيم الطعام في حالة التقويم لابد منه لأن عكس ذلك قد يسبب إزعاجًا شديدًا خاصة في مراحله الأولى، من حيث الشعور بضغط على الفك، وصعوبة في تناول الطعام.

وأوضح الموقع أن الحلوى اللزجة، من أبرز الأطعمة المحظورة على أصحاب تقويم الأسنان، فقد تتشابك حول مثبتتات التقويم، وتُسبب تلفها، كما أن الحلوى قد تلصق بالأسنان، ويجعل تنظيفها أكثر صعوبة.

ولتناول المكسرات الصلبة خطورة على التقويم أيضًا، فيمكن أن تتسبب في كسر السلك المقوم للأسنان، ما يستدعي زيارة جديدة عاجلة للطبيب.

وطالب الموقع محبي الفيشار أمام التليفزيون بتجنب ذلك ويجب البحث عن بديل حال وضعك للتقويم، فهو يتسبب في العديد من المشكلات الضارة بالأسنان واللثة، كمان أن حبوب الفيشار غير الناضجة جيدًا قد تؤثر على حركة الأسنان في الاتجاه المطلوب مع التقويم.

وتعد العلكة اللبان أكثر ضررًا من الفيشار، فقد تؤدي لانحناء الأسلاك الخاصة بالتقويم، وتصبح النتيجة أن الأسنان تُدفع في الاتجاه الخاطئ، وبالتالي تضطر لوضع التقويم مدة أطول لعلاج الضرر الذي سببته العلكة.

ويعتبر مضغ الثلج أحد أكبر العوامل المسببة للأسنان المتشققة، خاصة في حالة وضع تقويم، لذا من الأفضل تجنب ذلك.

وتنضم المشروبات الغازية لقائمة المحظورات، فالأحماض والسكريات التي تحتوي عليها تضر الأسنان واللثة وتسبب التسوس، بجانب أنها قد تضعف المادة اللاصقة المثبتة لأقواس التقويم.

ويُضاف إلى ما سبق الأطعمة المحمصة والذرة، فهي قد تؤدي لكسر السلك أو الأقواس، كما أن عملية القضم نفسها يمكنها التسبب في الضغط على الأسنان بصورة خاطئة.

وينطبق ذلك الأمر على الخضراوات النيئة كالجزر والخيار، إلى جانب بعض الفواكه كالتفاح والخوخ، وإذا كنت تريد تناول أيًا مما سبق يُفضل تقطيعهم إلى قطع صغيرة يسهل مضغها وبلعها.