مفاجأة.. مثلث "تريزيجيه" يتفوق على "صلاح" ورفاقه

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تريزيجيه
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تفوق مثلث الهجوم لفريق قاسم باشا التركي الذي يضم اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه ومباي دياني وصامويل إيدوك، على مثلث هجوم فريق ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرت فيرمينو فى قائمة أقوى خطوط الهجوم بمختلف الدوريات الأوروبية الموسم الحالى.

وتمكن مثلث قاسم باشا الهجومى من تسجيل 30 هدفًا فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى التركى بواقع 20 هدفاً لمباى ديانى و5 أهداف للنجم المصرى محمود تريزيجيه وصامويل إيدوك، وفقاً لموقع "sport.ch " الألمانى.

فى حين تقاسم مثلث ليفربول الهجومى، الذى يضم الثلاثى المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والبرازيلى فيرمينو، المركز الخامس فى قائمة أقوى خطوط الهجوم بمختلف الدوريات الأوروبية الموسم الحالى مع مثلث بوروسيا دورتموند الألمانى، الذى يضم باكو ألكاسير وماركو رويس وجادون سانشو.

وتمكن مثلث ليفربول الهجومى من تسجيل 29 هدفاً حتى الآن فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بواقع 13 هدفاً للنجم المصرى محمد صلاح، و8 أهداف للثنائى فيرمينو وساديو مانى.

ويمتلك برشلونة الإسبانى أقوى مثلث هجومى فى أوروبا برصيد 35 هدفاً، بواقع 16 هدفًا للأرجنتيني ليونيل ميسي، و12 هدفاً للمهاجم الأوروجويانى لويس سواريز، و7 أهداف للجناح الفرنسى عثمان ديمبلى.

وجاء فى المركز الثانى مثلث باريس سان جيرمان الفرنسى الذي يضم كيليان مبابي ونيمار وكافانى برصيد 34 هدفًا، حيث سجل مبابى 13 هدفاً ونيمار 11 هدفاً وكافانى 11 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الفرنسى.

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