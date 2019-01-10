حقيقة فتح السعودية سفارتها في سوريا

10 يناير 2019 - 12:40 م

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين، عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، حقيقة التقارير التي أثارتها بعض وسائل الإعلام حول نية قيادة المملكة، استعادة العلاقات مع سوريا، وإعادة فتح سفارتها في العاصمة دمشق.

وقال آل الشيخ، في تصريحات لصحيفة "الوطن" السعودية: "المملكة ستكون مع الموقف العربي، السفارة السعودية في سوريا مغلقة، ولا توجد خطوط طيران بين البلدين".

وكانت صحيفة "تليجراف" البريطانية نشرت مؤخرًا تقريرًا، قالت فيه: إن "السعودية ستقدم على إعادة علاقاتها مع سوريا، وافتتاح سفارتها في دمشق، في أوائل العام الحالي 2019، أو منتصفه على الأكثر، وذلك تزامنًا مع عودة العلاقات بين سوريا والإمارات والبحرين".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن "هذه الخطوة من السعودية، وهي أقوى دولة في المنطقة كانت تعارض بشار الأسد؛ ستعطي الرئيس السوري شرعية غير مسبوقة، وستمثل بالنسبة له حقبة جديدة، بعد نحو 8 سنوات من الحرب والدمار".