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بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى

قضايا وحوادث

هيثم الحريرى
هيثم الحريرى

أحمد الشربينى

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تقدم المحامي سمير صبرى، ببلاغ إلى النائب العام ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، يطالب برفع الحصانة عنه بتهمة الظهور على القنوات الإرهابية لمهاجمة مصر.

وقال البلاغ إن المبلغ فوجئ بهيثم الحريرى الذى يحمل عضوية مجلس النواب بمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلاً تلك العضوية التي يتشرف بها كعضو برلمانى، فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادي.

وأضاف البلاغ أن المبلغ ضده قام بإجراء مداخلة تليفونية قبل عدة أشهر مع قناة العربي التي يمتلكها عضو الكنيست الإسرائيلى والمستشار الخاص لأمير قطر عزمي بشارة فور إعلان مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإذا بالحريري يسارع بالسير على وتيرة الإخوان واصفاً برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة بأنه مضر بالاقتصاد المصري وخضوع من الدولة المصرية مدعيًا أن هذا يعد جزءًا من تقديم فروض الطاعة والولاء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض الصندوق دون الأخذ في الاعتبار عجز الموازنة وما تقوم به تلك القرارات الإصلاحية من انعكاسات على الاقتصاد المصري وما تنتجه من معدلات نمو للاقتصاد المصري.

وأوضح البلاغ أن المبلغ ظهر القنوات المشبوهة وقناة الشرق الإخوانية التى يديرها الهارب أيمن نور والتي اعتاد الظهور عليها لمهاجمة مجلس النواب الذي يتشرف المبلغ ضده بعضويته، ما يؤكد وجود تعاون مشترك بين المبلغ ضده وهؤلاء الداعمين لضرب استقرار مصر والتشكيك دائما فى إدارتها.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو مخاطبة مجلس النواب لاستصدار الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريري والتحقيق فى الواقعات محل البلاغ ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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