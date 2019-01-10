ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات اليوم

10 يناير 2019 - 01:04 م

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 645 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 سجل اليوم 552 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل اليوم 645 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 737 جنيها للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5160 جنيها.

الأوقية : 1293 دولارا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.