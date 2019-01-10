  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:49 م
بحث متقدم
هشام عرفات وزير النقل

حرب اليمن والنكسة وأكتوبر سبب تأخر السكة الحديد والمترو

قنبلة

بالصور.. إخلاء شارع في الإسكندرية للاشتباه في قنبلة

مياه جوفيه

6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟

بومبيو

"بومبيو" عن الانسحاب من سوريا: لنا عودة

الرئيس عمر البشير السودان

الجيش السوداني يرد على استعداد "البشير" تسليم السلطة

حبس سيدة حرقت ابنتها بالنار لإشباع رغباتها المحرمة

أم تضرب ابنها حتى الموت

هيثم الحريرى

بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى

سميه الخشاب

حقيقة زواج مدحت صالح وسمية الخشاب عرفيًا

صورة الخبر

من قلب المقابر.. "صلاح" جديد فى مصر

محمد بديع والبلتاجى وصفوت حجازى

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة بأحداث مسجد الاستقامة

عامل يقتل والده فى الهرم.. تعرف على السبب

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

بسبب الفلوس.. عامل يقتل والده في إمبابة

#

انتحار عامل لمروره بأزمة نفسية في الإسكندرية

#

عامل يقتل آخر بسبب خلافات أرض زراعية

#

شك فى سلوكها.. فطعنها بالدقهلية

قتل

جريمة قتل

الخلاف على الميراث

قتل فى الهرم

قتل الاباء

تمكنت الإدارة العامة بالجيزة من القبض على شاب لاتهامه بقتل والده بسبب وجود خلافات أسرية بالهرم.

وذكرت التحريات أن المتهم سدد طعنة لوالده بسكين أنهت حياته في الحال، وتم القبض على المتهم بعد تلقى العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل مسن داخل مسكنه بالهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة وتبين العثور على جثة مسن مصابًا بطعنة نافذة بسلاح أبيض "سكين"، وبإجراء التحريات تبين أن شابًا نشبت بينه خلافات أسرية وبين والده، ما دفعه لطعن المجني عليه بسكين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كأس آسيا.. تايلاند تهزم البحرين بهدف «تشاناثيب»
» فرنسا: مستعدون للانسحاب من سوريا
» أنجبت من شقيقها وألقت بطفلتها في القمامة
» بث مباشر.. مباراة الأردن وسوريا
» وزير الداخلية يكرم شرطيين لضبطهما مجرمًا في مطاردة
» سيدة تقتل زوجها من أجل أحضان عشيقها
» بلاغ يطالب برفع الحصانة عن هيثم الحريرى
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"ميرهان حسين" من داخل منزلها
» حسب الله: لم نتلق طلبات بتعديل الدستور حتى الآن
» الرقابة الإدارية تعيد 9 ملايين جنيه لصاحب شركة مقاولات
» أم تضرب ابنها حتى الموت

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:15 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان