» سيدة تقتل زوجها من أجل أحضان عشيقها

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربة منزل وعشيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها فى قتل الزوج بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد العثور على جثة عاطل داخل منزله، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "ه.ع"، فى نهاية العقد الثالث من العمر، وعثر بجواره على سلاح أبيض "مطواه".

وتبين أن وراء الواقعة كل من زوجة المجنى عليه وعشيقها "صديق زوجها"، وأن المتهم الأول فر هاربا إلى إحدى محافظات الصعيد، وتم التنسيق الأمنى وإعداد الأكمنة اللازمة القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بعدما نشأت علاقة فيما بينهما، فأرادا التخلص من الضحية حتى يتزوجا.


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