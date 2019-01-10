الجيش السوداني يرد على استعداد "البشير" تسليم السلطة

10 يناير 2019 - 03:41 م

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي التزام القوات المسلحة بحراسة أمن الوطن والدفاع عن ترابه والوقوف خلف قيادته.

كان ذلك خلال مخاطبته ختام مهرجان الرماية العام في نسخته الـ55 بقاعدة تدريب المدفعية شمال شرق عطبرة، بحضور رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، بحسب الوكالة الرسمية للبلاد.

وأضاف عبد المعروف: "نحن نعي ما يحاك ضد الوطن وما يتعرض له من تآمر وزعزعة لأمنه واستقراره، أؤكد التزام القوات المسلحة بأن تكون حارسا أمينا للوطن تدفع عنه كيد الكائدين والخونة والوقوف خلف قيادتها من أجل الأمن والاستمرار والحفاظ على سلامة مواطنيه".

من جانبه حذر الفريق ركن عبدالفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية، في رسالة إلى من سماهم بالمشككين والمتخاذلين وأصحاب الأهواء بأنهم "لن ينالوا من القوات المسلحة"، مؤكدا أن الجيش جيش واحد وموحد.

وأول أمس الثلاثاء، وافق البشير على تسليم السطة للجيش خلال حضوره التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري.

وقال: "إذا جاء واحد لابس كاكي (عسكري) والله ما عندنا مانع لأن الجيش لما يتحرك ما يتحرك من فراغ ولدعم العملاء بل يتحرك للوطن وحماية للوطن وحماية للمكتسبات الوطن".