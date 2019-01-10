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أنجبت من شقيقها وألقت بطفلتها في القمامة

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العثور على طفلة رضيعة في القمامة في الشرقية
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شقيقته

اطفال سفاح

عثر أحد المواطنين على طفلة حديثة الولادة ملقاة في كيس قمامة بأحد شوارع مدينة منوف وحالتها العامة متوسطة، فيما جرى إبلاغ قوات الشرطة وحجز الطفلة بمستشفى منوف العام لمتابعة حالتها الصحية  وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من رئيس مباحث منوف بتقدم مواطن يدعى حسن كمال، 42 سنة، موظف ومقيم بشارع بورسعيد بالمدينة، ببلاغ يفيد بعثوره على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك بشارع النزهة بمدينة منوف.

بالانتقال والفحص تبين أن الطفلة على قيد الحياة وملفوفة بقطعة من القماش ولا توجد أية إصابات ظاهرة، وبالكشف على الطفلة بمستشفى منوف العام تبين أن عمرها عدة ساعات وحالتها العامة متوسطة وتم إيداعها بحضانة المستشفى.

وبتكثيف التحريات توصلت أجهزة البحث الجنائي، إلى أن والدة الطفلة تدعى "م. ك. ن" 18 سنة، طالبة ومقيمة بمدينة سرس الليان حيث حملت سفاحا من "شقيقها. م" 17 سنة طالب وتوصلت التحريات إلى أن جدة الطفلة تدعى "إ. م. ب" 39 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة سرس الليان هي من تركت الطفلة في كيس القمامة بمكان العثور عليها، وباستدعاء المتهمين اعترفت الأم والجدة بمضمون ما جاء في المحضر وأنهم أرادا التخلص من الطفلة بعد حمل الأم سفاحا من شقيقها فيما أنكر الأخير ما نسب إليه من اتهامات.

جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 77 إداري قسم منوف وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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