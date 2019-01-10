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فرنسا: مستعدون للانسحاب من سوريا

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

وكالات

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فرنسا

انسحاب

سوريا امريكا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن فرنسا ستنسحب من سوريا بعد التوصل لحل سياسي.

وأضاف "لودريان"، خلال مقابلة أجرتها معه قناة سي-نيوز الفرنسية: "فرنسا ستنسحب من سوريا عندما يتم التوصل لحل سياسي ".

وأضاف: "فرنسا متواجدة عسكريا في العراق وهي متواجدة أيضا عسكريا في سوريا لكن بشكل متواضع الى جانب القوات الأمريكية".

واعتبر لودريان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أبدى ليونة" حول مسألة انسحاب بلاده من سوريا؛ فبعد أن كان ترامب أعلن عن انسحاب سريع للقوات الأمريكية من سوريا، عاد ليقول بأن بلاده ستنسحب وفق جدول مدروس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم 19 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من سوريا، لكن الانتصار على "داعش" لا يعني نهاية وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.


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