سر إطلاق النار في شارع الهرم

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الداخلية

المرور

حشيش

ضبط

اشتبه الملازم أول محمد محمد فؤاد، من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بشارع الأهرام دائرة قسم شرطة الطالبية، في السيارة رقم 8275 ملاكي المنوفية حال سيرها بالشارع، وحال محاولته استيقافها للفحص، قام قائد السيارة بالفرار بها.

دفع هروب السائق الضابط لمطاردته مستقلاً دراجته النارية وبصحبته أمين شرطة عصام شعبان عبدالحميد، حيث تمكنا من استيقاف قائد السيارة الذي قام بالترجل من السيارة محاولاً الفرار وهو يطلق 3 أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه الضابط.

قام الضابط بمبادلته إطلاق النار محدثاً إصابته وأمكن السيطرة عليه وضبطه.

تبين أن قائد السيارة «محمد. س. أ»، 34 سنة، عاطل ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، وبحوزته السلاح الناري الذي قام بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه القوات «طبنجة براونينج عيار 9 مم» مطموسة الأرقام وبخزينتها عدد 11 طلقة لذات العيار.

بتفتيش السيارة عثر على عدد 4 كراتين بداخلها عدد 40 فرشا من جوهر الحشيش بلغت وزنها 5 كيلوجرامات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب تعيين الحراسة اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

من جانبه، وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكريم الضابط والأمين المذكورين نظير شجاعتهما في ضبط المتهم.



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