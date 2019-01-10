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أبرزها القضية الفلسطينية..

5 توصيات هامة لوزراء الإعلام العرب

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الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب
الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

خالد الشرقاوي

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وزراء الإعلام العرب

ناقش الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التوصيات المرفوعة إليه من اجتماع الدورة العادية (92) للجنة الدائمة للإعلام العربى بشأن ثلاثة عشر بندًا مختلفًا، من بينهم “القضية الفلسطينية”، و”ميثاق الشرف الإعلامى العربي”، و”الاستراتيجية الإعلامية العربية”، و”مشاركة جامعة الدول العربية كضيف شرف فى الدورة (50) لمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2019″، و”الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

وقد اتفق المجتمعون على عدد من التوصيات من أهمها:

1– ضرورة تنسيق جهود الإعلام العربي لتغطية الأحداث على الأراضي الفلسطينية في مختلف وسائل إعلامنا العربي، بما يتناسب مع محورية القضية الفلسطينية.

2– ميثاق الشرف الإعلامي العربي، و ضرورة إشراك النقابات الصحفية والمؤسسات والمنظومات المهنية في مراجعة بنوده.

3– الاستراتيجية الإعلامية العربية والآليات التنفيذية المقترحة، كما تم اعتماد التوصيات التي اقترحها المجتمعون في الملتقى العربي المنعقد في الرياض لمناقشة آليات تنفيذ الحملة الإعلامية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

4– وقد ناقش المكتب التنفيذي فكرة المشروعَيْن المقدمَيْن من الهيئة العربية للبث المشترك حول مشروع إثراء المحتوى الإلكتروني العربي على شبكة الإنترنت، ومشروع منصة البث الرقمي ضمن مركز بيانات إلكترونية عربية، وتكليف لجنة فنية من الدول الأعضاء لدراسة هذين المشروعين بشكل دقيق.

5-وقد اعتمد المكتب المقترح المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة باختيار موضوع “دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح” محورًا فكريًّا للدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب.


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