جمعة: 4 محاور لمؤتمر "بناء الشخصية الوطنية"

10 يناير 2019 - 06:02 م

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عدد البحوث التي تم اعتماد طباعتها من بين البحوث المشاركة في المؤتمر الدولى التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقرر انعقاده يومي 19 و20 يناير الجاري عن موضوع "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغ واحدا وأربعين بحثا لاثنين وأربعين عالما وباحثا ومفكرا من كبار العلماء والباحثين والمفكرين من مختلف دول العالم، وستكون جميع البحوث مطبوعة قبل افتتاح المؤتمر.

وأضاف "جمعة"، في تصريحات صحفية، الخميس، أن المؤتمر التاسع والعشرين "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" يتضمن عدة محاور: الأول "الخطاب الديني والثقافي وأثره في بناء الشخصية" ويتم خلاله مناقشة دور المؤسسات الدينية في بناء الشخصية، ودور المؤسسات الثقافية في بناء الشخصية، والخطاب الديني وأثره في الوقاية من التطرف والإرهاب، ومرتكزات الخطاب الثقافي الوطني.

أما المحور الثاني وهو "التعليم وأثره في بناء الشخصية" فيتم خلاله مناقشة واستعراض: دور المناهج التربوية والتاريخية في بناء الشخصية، وأثر المناهج التعليمية في تعزيز الوسطية والاعتدال، ودور المعلم القدوة وأثره المباشر في بناء شخصية طلابه، وأهمية مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي في بناء الشخصية.

ويتضمن المحور الثالث "الإعلام وأثره في بناء الشخصية" مناقشة دور الإعلام الوطني في بناء الشخصية وإبراز صفاتها الإيجابية وتدعيمها، وأثر الإعلام في نشر الوعى وغرس قيم الانتماء لدى الفرد والمجتمع، وأسس تفعيل المرتكزات الوطنية في ميثاق الشرف الإعلامي.

فيما يتضمن المحور الرابع "الأسرة ودورها في بناء الشخصية" مناقشة دور الأسرة وأثرها في تعزيز الانتماء للوطن، وتفعيل مسؤولية الأسرة تجاه أبنائها ومجتمعها، وأهمية بناء الوعي الأسرى بالتثقيف الوطني لدى الأبناء، ويناقش المحور الخامس "المؤسسات الوطنية ودورها في بناء الشخصية: القوات المسلحة أنموذجًا، ووزارة الأوقاف المصرية أنموذجًا".

أما المحور السادس "مشروعية الدولة الوطنية وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ عليها" فيناقش مفهوم الدولة الوطنية ومشروعيتها، وأثر بناء الشخصية الوطنية في الحفاظ على هوية الدولة الوطنية، ودور الدساتير والقوانين في بناء الشخصية ودعم الدولة الوطنية، ودور المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الشخصية الوطنية.