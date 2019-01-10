فيديو فاضح لـ«سما المصري» يثير غضب الكويتيين

10 يناير 2019 - 06:03 م

أثارت سما المصري غضب الكويتيين بعد نشرها فيديو غير لائق لها من أمام أحد أبرز أبراج الكويت، حمل إيحاءات جنسية وإشارات إلى «مؤخرتها» بشكل فاضح.

وتظهر سما في الفيديو الذي نشرته على صفحتها، وبه مادة ساخرة في نفس الوقت مما فعلته، إذ تطلب من المتابعين أن ينظروا جيدًا للبرج وتعطيهم ظهرها- في إشارة إلى مؤخرتها وهي تضحك- حيث كانت ترتدي فستانًا ضيقًا يبرز تفاصيل جسدها.

وشنت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، هجوما على «المصري»، ونشرت فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، تنتقد فيه فيديو سما المصري أمام أبراج الكويت، التي تعتبر معلما من معالم دولة الكويت.

وقالت الشعيبي: "في واحدة مصورة عند أبراج الكويت اللي هي معلم من معالمنا، هي كلمة تنجالك ياللي ما أدري اسمك إحنا أهل الكويت وأبراجنا تاج على رأسك وما تصورين بهالطريقة اللي فيها استهزاء".

وتابعت أن سما المصري "لا ترضى على وطنها ولا معالم بلادها أن يتم تصوير فيديو أمامها بهذا الشكل"، مطالبة إياها "باحترام نفسها والبلاد التي تقوم بالتصوير فيها".

وأردفت هيا الشعيبي أن "فستان المصري وشكلها وطريقة سيرها أمام الأبراج، لا تصح أبدا وسيئة"، وأوضحت أن "الكويتيين عندما يسافرون إلى مصر يحترمون أهلها وآثارها ولا يقومون بمثل هذه الأفعال".

وأكدت أنها "لا تنتظر أي اعتذار من سما المصري على ما فعلته، لكنها تريد فقط أن تبرد قلبها لأن الفيديو ضايقها بشدة".

يذكر أن لسما المصري بطولة سينمائية مطلقة واحدة في مشوارها الفني، وهي في فيلم "على واحدة ونص"، من إنتاج عام 2012 والذي أثار غضب عدد كبير من الصحفيين المصريين، بسبب تجسيدها في أحداثه لدور صحفية تتجه للعمل كراقصة شرقية.