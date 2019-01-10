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إسقاط نصف غرامات التأخير بسداد الضرائب قبل 9 فبراير

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وزارة المالية
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تنتهي خلال شهر فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة، لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب.
وقالت وزارة المالية إن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 الخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة، وفقا لثلاث شرائح حيث تطبق حاليًا الشريحة الأخيرة والبالغة 50% من مقابل التأخير، حيث بدأت فى 28 ديسمبر الماضى، وتستمر لمدة 45 يوما تنتهى فى 9 فبراير 2019.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن هناك توجيهات لمصلحة الضرائب للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية، ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة، حيث إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين، ويدعم مراكزهم المالية ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.


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