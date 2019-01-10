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الإعدام لقهوجي هتك عرض طفل

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طفل

هتك عرض

قهوجي

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، حكمًَا، مساء الخميس، بمعاقبة قهوجي بالإعدام شنقًا لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنتزه ثان من المدعوة «ن.ال.ع» تتهم فيه المدعو «م.ر.أ» قهوجي، بهتك عرض نجلها.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بخطف الطفل ع.م.ع، 7سنوات، تحت تهديد السلاح«مطواة»، وصعد به إلى شقة في عقار مهجور بمنطقة العصافرة، وهتك عرضه بالقوة بعد أن جرده من ملابسه، وتعدى عليه عدة مرات.

يذكر أن القضية تعد أول لتطبيق لتعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة خطف الأطفال المقترنة بجريمة هتك العرض إلى الإعدام بموجب القانون 5 لسنة 2018.


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