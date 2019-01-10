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«بريزنتشين» تحصل على حقوق بث مونديال اليد

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مونديال اليد.. مصر تهزم قطر 20/22
مونديال اليد.. مصر تهزم قطر 20/22

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مونديال

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حصلت شركة «بريزنتشين سبورت»، على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم، والتي تُقام حاليًا في دولتي ألمانيا والدنمارك.

يبدأ المنتخب الوطني مبارياته في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها بالدنمارك، بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير.

وسيلتقي المنتخب مع الأرجنتين في مباراته الثالثة بالبطولة الاثنيين 14 يناير في السابعة مساء، ويواجه المجر في مباراته الرابعة السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالمونديال التي تقام مبارياتها بمدينة كوبنهاجن الدنماركية، وتضم هذه المجموعة كل من السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.


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