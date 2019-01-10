اختتام محادثات التجارة بين أمريكا والصين

10 يناير 2019 - 06:16 م



اختتم الوفدان الصيني والأمريكي محادثات تجارية في بكين استمرت أطول من المتوقع،، وقال مسؤولون إن التفاصيل ستُعلن قريبًا، مما يعزز الآمال في إمكانية تجنب حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى اضطراب الاقتصاد العالمي بشدة.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن المحادثات التي امتدت ليوم ثالث (لم يكن مقررًا) تُظهر "جدية" الجانبين.



والاجتماعات التي جرت الأسبوع الحالي هي أول محادثات مباشرة منذ أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في ديسمبر على هدنة مدتها 90 يومًا في الحرب التجارية التي أحدثت هزة في أسواق المال العالمية.



وجاء اليوم الإضافي للمحادثات في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل، من بينها شراء السلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية.





