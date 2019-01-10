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البورصة السعودية ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 أشهر

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عصام الشربيني

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ارتفعت البورصة السعودية لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر، أمس الأربعاء، بينما صعد معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مع ارتفاع أسعار النفط 2% بفعل التفاؤل حول محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف، مسجلين مكاسب لثماني جلسات متتالية في أطول فترة صعود لهما منذ يونيو 2017.
وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1% بدعم من أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -ذو الثقل في السوق- 1.5%، بينما زاد سهم مصرف الراجحي 1.4%.
وارتفع سهم الأحساء للتنمية 2%، بعدما وقعت الشركة اتفاقية لشراء حصة نسبتها 25% في طوارئيات للعناية الطبية مقابل 15 مليون ريال (أربعة ملايين دولار)


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