  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

اير فرانس

فرنسا تعلق رحلاتها الجوية إلى السعودية

عازر

وكيل حقوق البرلمان تكشف.. توجه أمريكي جديد نحو الإخوان

الجيش الاسرائيلي

فضيحة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي

الدستور

أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

سما المصري

فيديو فاضح لـ«سما المصري» يثير غضب الكويتيين

شهيد شافي

أمريكا.. اتجاه لعزل قيادي جمهوري لاعتناقه الإسلام

مياه جوفيه

6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟

أمطار وشبورة

عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء

جانب من الفاعلية

«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

طائرات مسيرة للحوثيين تهاجم عرضا عسكريا للجيش اليمني

عرب وعالم

طائرات مسيرة للحوثيين تهاجم عرضا عسكريا للجيش اليمني
طائرات مسيرة للحوثيين تهاجم عرضا عسكريا للجيش اليمني

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مقتل قيادات يمنية فى انفجار استهدف عرضا عسكريا

#

بعد عام من مقتله.. الكشف عن قبر "صالح"

#

مقتل 30 حوثيًا بهجوم كبير للجيش اليمني على تعز

#

إيران تقصف سوريا ردًا على هجوم الأحواز

اليمن

الحوثى

عرض عسكري

ذكرت وسائل إعلام سعودية وحوثية أن طائرات مسيرة تابعة للمسلحين الحوثيين هاجمت، اليوم الخميس، عرضا عسكريا للجيش اليمني في محافظة لحج مما أدى لسقوط عدد من القتلى، وفق "رويترز".

وقال شهود عيان إن انفجارا قويا هز منطقة العرض العسكري المقام في قاعدة عسكرية بحي العند وأضافوا أن ضباطا كبارا منهم نائب رئيس أركان الجيش اليمني أصيبوا في الهجوم.

وذكرت قناة العربية التلفزيونية أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح. وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين إن الهجوم استهدف "تجمعات الغزاة والمرتزقة"، وفق قولها.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم استهدف منصة العرض التي كان عدد من المسؤولين يتابع العرض منها.

ولم يتضح ما إذا كان مسؤولين عسكريين حضروا من السعودية والإمارات، الدولتان اللتان تقودان تحالفا تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء.

وأعلن الحوثيون في نوفمبر وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين، لكن التوتر تزايد في الآونة الأخيرة بشأن كيفية تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

واتفق الحوثيون المتحالفون مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية وعلى سحب القوات في محادثات سلام جرت في السويد في ديسمبر كانون الأول بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

لكن تنفيذ الاتفاق تعثر إذ لم تحدد الحكومة من الذي سيحكم مدينة الحديدة بعد سحب القوات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يحقق فوزًا قاتلًا مع الوحدة أمام الفتح
» "السترات الصفراء" تعطل 60%من كاميرات مراقبة الطرق
» «مورينيو» يقترب من تدريب ريال مدريد
» «كاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي
» وزير الخارجية الأمريكي يزور «كاتدرائية» العاصمة الجديدة
» رسميًا.. 10 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وطنجة
» فيديو.. الجندي: النبي لم يتزوج السيدة عائشة في التاسعة
» تركيا: العملية العسكرية في سوريا لا تتوقف على انسحاب أمريكا
» طائرات مسيرة للحوثيين تهاجم عرضا عسكريا للجيش اليمني
» مصر تصل للمرتبة الأولى في الولادة القيصرية
» مقتل 21 شرطيًا في هجمات لطالبان بأفغانستان

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان