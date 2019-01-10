» طائرات مسيرة للحوثيين تهاجم عرضا عسكريا للجيش اليمني

10 يناير 2019 - 07:11 م

ذكرت وسائل إعلام سعودية وحوثية أن طائرات مسيرة تابعة للمسلحين الحوثيين هاجمت، اليوم الخميس، عرضا عسكريا للجيش اليمني في محافظة لحج مما أدى لسقوط عدد من القتلى، وفق "رويترز".

وقال شهود عيان إن انفجارا قويا هز منطقة العرض العسكري المقام في قاعدة عسكرية بحي العند وأضافوا أن ضباطا كبارا منهم نائب رئيس أركان الجيش اليمني أصيبوا في الهجوم.

وذكرت قناة العربية التلفزيونية أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح. وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين إن الهجوم استهدف "تجمعات الغزاة والمرتزقة"، وفق قولها.

وقال مصدر عسكري إن الهجوم استهدف منصة العرض التي كان عدد من المسؤولين يتابع العرض منها.

ولم يتضح ما إذا كان مسؤولين عسكريين حضروا من السعودية والإمارات، الدولتان اللتان تقودان تحالفا تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أخرجه الحوثيون من العاصمة صنعاء.

وأعلن الحوثيون في نوفمبر وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما اليمنيين، لكن التوتر تزايد في الآونة الأخيرة بشأن كيفية تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة.

واتفق الحوثيون المتحالفون مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية وعلى سحب القوات في محادثات سلام جرت في السويد في ديسمبر كانون الأول بعد جهود دبلوماسية استمرت لعدة أشهر وضغوط غربية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف.

لكن تنفيذ الاتفاق تعثر إذ لم تحدد الحكومة من الذي سيحكم مدينة الحديدة بعد سحب القوات.