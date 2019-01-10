» تركيا: العملية العسكرية في سوريا لا تتوقف على انسحاب أمريكا

10 يناير 2019 - 07:16 م

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت تركيا بتنفيذها في شمال سوريا، لا تتوقف على انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وفق "رويترز".

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن من غير الواقعي توقع أن تسحب الولايات المتحدة كل الأسلحة التي أعطتها لحليفتها وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.