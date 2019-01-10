» مصر تصل للمرتبة الأولى في الولادة القيصرية

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مصر

المرتبة الأولى

الولادة القيصرية

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن دراسة المؤشرات الديموجرافية والصحية كشفت عن ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في بعض المحافظات بشكل ملحوظ وضخم، حيث تخطت الـ 65%، موضحًا أنه بعد أن كانت مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الولادة القيصرية، أصبحت تحتل المرتبة الأولى في آخر مسح، وهذا يحتاج توجه واهتمام من الدولة.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "دي إم سي"، أنه تم الانتهاء من دراسة المؤشرات الديموجرافية والصحية لـ 6 محافظات، وهى الشرقية والبحيرة والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وسوهاج، حيث تضمنت الدراسة متوسط حجم الأسر، معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومعدل الإنجاب الكلي، ونسبة زواج الأطفال، ونسبة ختان الإناث.

وأوضح أنه تم اختيار المحافظات الست تمثيلًا لمحافظات الوجهين البحري والقبلي من خلال اتباع المنهج الوصفي واستخدام الأسلوب الكمي لجمع البيانات، لافتًا إلى أن هناك تحسن بطيء في المؤشرات السكانية والديموجرافية ولا يتناسب مع رغبة القيادة السياسية.


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