الجونة يستعير «مكي» 6 أشهر

10 يناير 2019 - 07:20 م

حصل مسئولو الجونة على توقيع النجم أحمد حسن مكي، مهاجم نادي سموحة، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مجلس إدارة الجونة في ضم 5 صفقات حتى الآن وهم أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى والإيفوارى أكا والحارس محمود الغرباوى وأخيرًا استعارة مكي.

ويستعد فريق الجونة لملاقاة فريق حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز والتي ستقام على استاد حرس الحدود.

ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 19 نقطة.