» وزير الخارجية الأمريكي يزور «كاتدرائية» العاصمة الجديدة

10 يناير 2019 - 07:26 م

زار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، حيث استمع إلى شرح مفصل لمراحل البناء التي استغرقت عامين.

واستقبل وزير خارجية أمريكا وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادى وسكرتير المجمع المقدس والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعربوا عن ترحيبهم بزيارة الوزير الأمريكي لكاتدرائية ميلاد المسيح والتي تمثل نموذجا للتعايش والمحبة بين جموع المصريين، حيث تزامن افتتاحها مع افتتاح مسجد "الفتاح العليم".

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي إعجابه بكاتدرائية ميلاد المسيح والأيقونات القبطية المميزة التي تتزين بها الكاتدرائية، فضلا عن الشكل المعماري العام، كذلك الزمن القياسي الذي تم فيه تشييد الكاتدرائية والذي استغرق عامين فقط.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الأحد الماضى مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثانى وكبار رجال الدولة والوزراء ووفد من الدول العربية والأجنبية.