  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

اير فرانس

فرنسا تعلق رحلاتها الجوية إلى السعودية

عازر

وكيل حقوق البرلمان تكشف.. توجه أمريكي جديد نحو الإخوان

الجيش الاسرائيلي

فضيحة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي

الدستور

أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

سما المصري

فيديو فاضح لـ«سما المصري» يثير غضب الكويتيين

شهيد شافي

أمريكا.. اتجاه لعزل قيادي جمهوري لاعتناقه الإسلام

مياه جوفيه

6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟

أمطار وشبورة

عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء

جانب من الفاعلية

«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

وزير الخارجية الأمريكي يزور «كاتدرائية» العاصمة الجديدة

آخر الأخبار

بومبيو وزير خارجية أمريكا
بومبيو وزير خارجية أمريكا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

متحدث العاصمة الإدارية: الكاتدرائية تحفة معمارية

#

وزير الدفاع الأمريكي يبحث الملف السوري مع هؤلاء

#

مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية تركيا وأمريكا

#

تفاصيل لقاء "شكري" مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

أمريكا

وزير الخارجية

العاصمة الجديدة

زار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس، حيث استمع إلى شرح مفصل لمراحل البناء التي استغرقت عامين.

واستقبل وزير خارجية أمريكا وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادى وسكرتير المجمع المقدس والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعربوا عن ترحيبهم بزيارة الوزير الأمريكي لكاتدرائية ميلاد المسيح والتي تمثل نموذجا للتعايش والمحبة بين جموع المصريين، حيث تزامن افتتاحها مع افتتاح مسجد "الفتاح العليم".

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي إعجابه بكاتدرائية ميلاد المسيح والأيقونات القبطية المميزة التي تتزين بها الكاتدرائية، فضلا عن الشكل المعماري العام، كذلك الزمن القياسي الذي تم فيه تشييد الكاتدرائية والذي استغرق عامين فقط.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الأحد الماضى مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثانى وكبار رجال الدولة والوزراء ووفد من الدول العربية والأجنبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يحقق فوزًا قاتلًا مع الوحدة أمام الفتح
» "السترات الصفراء" تعطل 60%من كاميرات مراقبة الطرق
» «مورينيو» يقترب من تدريب ريال مدريد
» «كاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي
» وزير الخارجية الأمريكي يزور «كاتدرائية» العاصمة الجديدة
» رسميًا.. 10 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وطنجة
» فيديو.. الجندي: النبي لم يتزوج السيدة عائشة في التاسعة
» تركيا: العملية العسكرية في سوريا لا تتوقف على انسحاب أمريكا
» طائرات مسيرة للحوثيين تهاجم عرضا عسكريا للجيش اليمني
» مصر تصل للمرتبة الأولى في الولادة القيصرية
» مقتل 21 شرطيًا في هجمات لطالبان بأفغانستان

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان