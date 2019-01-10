» «كاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي

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الإسماعيلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي في مستهل مشوارهما بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة وسيلعب أول مباراة له خارج الأرض أمام مازيمبي في الثالثة من ظهر; السبت; وتنقل المباراة قناة "بي ان سبورتس" 1 في منطقة الشرق الأوسط، و"ار تي ان سي" في الكونغو الديمقراطية.

ويلعب الأهلي وصيف البطولة الماضية أمام فيتا كلوب على استاد برج العرب في التاسعة مساء السبت;حيث ستنقل المباراة قناة "بي ان سبورتس 1" في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى نقلها في استرليا، آسيا، أمريكا وكندا، من خلال القناة ذاتها.

وينقل التلفزيون المصري من خلال البث الأرض مباراة الأهلي أيضًا، وتنقل قناة "ار تي ان سي" اللقاء في الكونغو، إضافة إلى قناة "زد بي سي 2" في تنزانيا.


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