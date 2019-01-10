» «مورينيو» يقترب من تدريب ريال مدريد

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مورينيو

أعلنت صحيفة"ديلي ميل الإنجليزية"، اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تولي الإدارة الفنية لريال مدريد الإسباني، بالفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة على لسان أحد المقربين من البرتغالي «مورينيو»: "لا مشاكل في عقد مورينيو ومانشستر يونايتد، وتم حل كل شيء".

وأضاف: "جوزيه قادر على بدء وظيفة في أي ناد آخر، لكنه ليس في عجلة من أمره، وهو مرتاح للغاية وسيكون سعيدا بالانتظار حتى نهاية الموسم إذا لزم الأمر".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مورينيو حصل على 16.6 مليون يورو من إدارة مانشستر يونايتد، كشرط جزائي بعد فسخ عقده، ولذلك إذا قرر فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عودته للملكي، فسيكون جاهزا على الفور.


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