  • الخميس 10 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

اير فرانس

فرنسا تعلق رحلاتها الجوية إلى السعودية

عازر

وكيل حقوق البرلمان تكشف.. توجه أمريكي جديد نحو الإخوان

الجيش الاسرائيلي

فضيحة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي

الدستور

أول تعليق رسمي من «البرلمان» على تعديل الدستور

سما المصري

فيديو فاضح لـ«سما المصري» يثير غضب الكويتيين

شهيد شافي

أمريكا.. اتجاه لعزل قيادي جمهوري لاعتناقه الإسلام

مياه جوفيه

6 كنوز طبيعية.. هل تنقذ مصر من الشح المائي؟

أمطار وشبورة

عواصف وانخفاض الحرارة 4 درجات من الأحد للأربعاء

جانب من الفاعلية

«العفو الدولية» تحيي ذكرى«خاشقجي» من مكان مقتله

سفير فلسطين ووكيل الوطنية للصحافة يقدمان العزاء في والدة جمال الشاعر

آخر الأخبار

السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح
السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وفاة والدة إعلامي شهير .. والجنازة بعد قليل

#

"كرم جبر" يشيد باستقبال المصريين لـ"السيسي" في فيينا

#

كرم جبر: جولات«السيسي» أظهرت مصر بشكل مختلف

#

التفاصيل الكاملة لاختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط

فلسطين

الهيئة الوطنية للاعلام

جمال الشاعر

دياب اللوح

قدم عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي محمد الهواري، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مساء اليوم، واجب العزاء في والدة الإعلامي جمال الشاعر بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وكانت توفيت، الجمعة الماضية، والدة الإعلامي جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وٌشيعت الجنازة، صباح السبت الماضي، بمدافن العائلة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وكان قد شيع المئات من أهالى مدينة دكرنس فى محافظة الدقهلية، السبت، جثمان والدة الإعلامي جمال الشاعر، مقدم برنامج "الجائزة الكبري"، ووكيل الهيئة الوطنية للإعلام، بمدافن العائلة وسط حضور لفيف من مقدمى البرامج والاعلامين والمئات من أبناء المدينة والقرى التابعة لها.

وأدى الشاعر وأهالي القرية والمشيعين صلاة الظهر من داخل مسجد الجبارنة بمدينة دكرنس، وسط حالة من الحزن والأسى انتابت الشاعر، حاملا نعش والدته، وتلقى واجب العزاء من أهالي القرية أمام المسجد الكبير بدكرنس.

يذكر أن الإعلامي جمال محمد عبد الفتاح الشاعر، ولد عام 1956 في دكرنس، محافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس تجارة - قسم إدارة الأعمال عام 1978، ثم درس الإعلام.

ووصل الشاعر للملايين من الشعب المصري ببرنامجه الشهير "الجائزة الكبري" والذي كان يعرض على التليفزيون المصري وحصل على لقب أحسن مذيع تليفزيون عام 1991، وكان مقيما بمدينة دكرنس وانتقل للقاهرة من سنوات قليلة ليقيم بـ6 شارع حسن الأمين، مدينة الصحفيين الجيزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يحقق فوزًا قاتلًا مع الوحدة أمام الفتح
» "السترات الصفراء" تعطل 60%من كاميرات مراقبة الطرق
» «مورينيو» يقترب من تدريب ريال مدريد
» «كاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والإسماعيلي
» وزير الخارجية الأمريكي يزور «كاتدرائية» العاصمة الجديدة
» رسميًا.. 10 آلاف مشجع في مباراة الزمالك وطنجة
» فيديو.. الجندي: النبي لم يتزوج السيدة عائشة في التاسعة
» تركيا: العملية العسكرية في سوريا لا تتوقف على انسحاب أمريكا
» طائرات مسيرة للحوثيين تهاجم عرضا عسكريا للجيش اليمني
» مصر تصل للمرتبة الأولى في الولادة القيصرية
» مقتل 21 شرطيًا في هجمات لطالبان بأفغانستان

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان