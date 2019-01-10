«واشنطن بوست» تخلد ذكرى خاشقجي بقرار تاريخي

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أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي كان يكتب لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل مقتله في القنصلية السعودية، تخصيص صفحة باللغة العربية لمقالات الرأي.

وتقول الصحيفة إنها تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من القراء في العالم العربي عن طريق تقديم مقالات رأي مختلفة مترجمة باللغة العربية.

وأحيا فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، اليوم الخميس، ذكرى مرور 100 يوم على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من أمام القنصلية السعودية بإسطنبول التي شهدت مقتله، وطالبت بفتح تحقيق دولي حول ملابسات الحادث البشع.


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