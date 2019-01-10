"إير فرانس" تعتزم وقف جميع رحلاتها إلى الرياض

10 يناير 2019 - 10:00 م

أعلنت شركة "اير فرانس" أنها تعتزم وقف رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من مطلع فبراير/شباط المقبل، لـ"عدم الجدوى الاقتصادية".



وقالت الشركة في بيان أصدرته مساء الخميس، إن الرحلات المباشرة بين باريس والرياض ستتولاها الخطوط الجوية السعودية، في إطار اتفاق تعاون بين الشركتين.



وتابعت "بسبب الأداء الاقتصادي، وفي ضوء التعاون مع الخطوط الجوية السعودية على هذا المسار، سيجري تعليق الرحلات التي تسيّرها اير فرانس".



وأشارت أن رحلتها الأخيرة ستنطلق 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، من مطار شارل ديغول في باريس، لتعود من مطار الملك خالد الدولي في الرياض مطلع فبراير المقبل.

