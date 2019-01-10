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"آبي" يتمنى ابتعاد بريطانيا عن خروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي

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تمنى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن تبتعد بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، الخميس، في العاصمة لندن.
وقال آبي، "أتمنى تجنب بريكست دون اتفاق، وهذه أمنية العالم بأسره، فالعالم برمته يتابع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ورحب بالتقدم المحرز في مفاوضات الخروج "بريكست"، مؤكدًا أن اليابان وبريطانيا أسستا روابط قوية في المجالين السياسي والاقتصادي.
واعتبر آبي، أن بريطانيا هي باب اليابان المفتوح لأوروبا.
وبيّن أنه تم تأمين فرص عمل لـ 150 ألفا عبر 1000 شركة يابانية في بريطانيا.
بدورها، أوضحت "ماي"، أن الطريق الوحيد لتجنب خروج دون اتفاق هو المصادقة على اتفاقها في البرلمان.
ولفت إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يعكس المصالح الوطنية لبريطانيا.
وذكرت أن المفاوضات لا تزال متواصلة بخصوص المادة الخلافية بالاتفاق.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان، في 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تحديد موعد للتصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه لندن وبروكسل.
وكان التصويت مقررا في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن ماي، أجلته لعدم وجود تأييد كافٍ في البرلمان للاتفاق، الذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ولم يتبق سوى أقل من 3 أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار المقبل.
ويواجه "اتفاق ماي" انتقادات داخلية شديدة، ما يفسح المجال أمام سلسلة من الاحتمالات، بداية من الخروج من الاتحاد دون اتفاق تجاري إلى إلغاء الانسحاب.

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