سوريا تقيل مدربها الألماني بعد ثنائية الأردن بأمم آسيا

10 يناير 2019 - 10:30 م

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة الألماني بيرند شتانغه من تدريب الفريق جراء الهزيمة التي مني بها منتخب "النسور" من الأردن بثنائية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة بالإمارات.



وقال الاتحاد المحلي للعبة في بيان، "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال، الألماني بيرند شتانغه، وتعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضاً عنه".



وأضاف البيان "من المقرر أن يلتحق فجر إبراهيم غداً الجمعة للإشراف على تدريب المنتخب استعداداً لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري".



وحصد المنتخب السوري نقطة وحيدة في مباراتين، بعد أن تعادل سلبيًا مع فلسطين، وخسر بثنائية نظيفة أمام الأردن، ويلتقي في الجولة الثالثة مع أستراليا.

