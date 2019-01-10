موناكو الفرنسي يتعاقد مع بالو توريه حتى 2023

10 يناير 2019 - 10:40 م

أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم فودي بالو توريه، قادمًا من ليل خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وقال النادي في بيان عبر موقعه الإليكتروني، "نود الإعلان عن التعاقد مع فودي بالو توريه بعقد يمتد حتى صيف عام 2023، وذلك بعد الاتفاق مع مسؤولي ليل على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد"، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.



وشارك توريه الذي انتقل إلى ليل عام 2007، في نحو 50 مباراة مع ليل، منذ الموسم الماضي.

