» بومبيو أول مسؤول أمريكي يزور أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط

10 يناير 2019 - 10:40 م

زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، كاتدرائية "ميلاد المسيح" شرقي القاهرة، التي تعد الأكبر بالشرق الأوسط.



يأتي ذلك ضمن زيارة بومبيو، للقاهرة، في جولته الثانية للشرق الأوسط منذ توليه منصبه في 2018.



ومن المنتظر أن يزور السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطة عمان والكويت، بعد زياراته للأردن والعراق ومصر.



ووفق بيان مرفق بمقطع فيديو للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، استمع بومبيو، إلى شرح مفصل لمراحل بناء الكاتدرائية، التي استغرقت عامين بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة).



وأعرب وفد كنسي كان في استقبال وزير الخارجية الأمريكي عن ترحيبه بالزيارة.



والأحد الماضي، افتتحت مصر، مسجد "الفتاح العليم"، الذي يعد من أكبر مساجد المنطقة، وكاتدرائية "ميلاد المسيح" المجاورة، أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط.



وآنذاك أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، معتبرا في تغريدة بـ"تويتر" أنه ينقل مصر إلى "مستقبل أكثر شمولية" مع افتتاحه الكاتدرائية.



وتتكون الكاتدرائية، من كنيستين كُبرى وصُغرى، ومبنى للمقر الباباوي وغرف أخرى، وتسع نحو 10 آلاف شخص، حسب بيان سابق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.











ويبلغ عدد المسيحيين في مصر، حسب تقديرات كنسية لعام 2015، نحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأقباط الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصائيات 104 ملايين نسمة.









وأجرى بومبيو، الأربعاء والخميس، مباحثات مع السيسي ونظيره المصري سامح شكري، تطرقت للقضايا السياسية والأمنية بالمنطقة.







