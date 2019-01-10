مبعوث الأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في اليمن

10 يناير 2019 - 10:50 م

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن قلقه من "تصعيد العنف" عقب هجوم شنته جماعة الحوثي، الخميس، على عرض عسكري نظمته القوات الحكومية، جنوبي البلاد.



وحث غريفيث، في تغريدات على موقع "تويتر"، الخميس، الحكومة اليمنية والحوثيين "على ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن المزيد من التصعيد".



وناشد المبعوث الأممي "أطراف الصراع العمل على خلق مناخ مواتٍ للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية".



وفي وقت سابق، قالت الحكومة اليمنية، إن تصعيد الحوثيين الأخير "باستهداف قاعدة العند الجوية يعد تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي، ومؤشرًا على رفضهم جهود السلام".



وصباح الخميس، أُصيب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء سالم عبدالله النخعي، ونائبه اللواء صالح الزنداني، ومحافظ لحج عبد الله التركي، إلى جانب قادة عسكريين بارزين، كما قتل 4 جنود، في تفجير بطائرة حوثية مسيّرة استهدفت عرضًا عسكريًا بقاعدة "العند" في لحج، وفق مصدر عسكري.

