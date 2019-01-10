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"النقض" تخفف حكم إعدام الراقصة شمس

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

المصريون ـ متابعات

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قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الراقصة «شمس» و4 آخرين على حكم الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم، لاتهامهم بقتل خادمة الراقصة بالإسكندرية.
واستبدلت محكمة النقض الحكم الصادر من الجنايات بحق المتهمين بتخفيف إعدام للراقصة «أميمة.م» الشهيرة بـ «شمس» بالسجن 15 سنة، وتخفيف المؤبد لشقيقة ووالدة المتهمة الأولى «الراقصة شمس»، و2 آخرين، بالسجن 5 سنوات.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا في 8 أغسطس 2017 بالإعدام شنقًا للراقصة، والسجن المؤبد لأم وشقيقة الراقصة و2 آخرين، لاشتراكهم جميعًا في قتل المجني عليها «ولاء. م. ص» في 2014 التي كانت تعمل خادمة في شقة الراقصة الأول، ومثلوا بجثتها وأحرقوها.
وأسندت لهم النيابة للمتهمين الـ 5 جرائم القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا على المجني عليها ضربًا بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحها.

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