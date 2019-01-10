» ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

10 يناير 2019 - 11:03 م

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي، وسط تزايد التوقعات بأن يبطء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.



وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.33% لتصل إلى 1296.40 دولار للأوقية، وأظهر محضر اجتماع ديسمبر الماضي الذي صدر أمس أن بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة عارضوا بالفعل رفع الفائدة، مطالبين بالتحلي بسياسة «الصبر» تجاه مؤشرات الاقتصاد.



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.03% إلى 94.76.

