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3 قتلى و8 مصابين فى احتجاجات أم درمان بالسودان

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أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، فى الاحتجاجات التى شهدتها مدينة أم درمان، الأربعاء.
وقال الناطق الرسمى باسم الشرطة، اللواء هاشم عبدالرحيم، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية «سونا»: «جرى تجمع غير قانونى فى أم درمان، وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالغاز المُسيل للدموع، وقوات الشرطة تلقت بلاغات عن 3 حالات وفاة وبعض الإصابات».
وكشف عن تحريات تتم بشأنها لدى النيابة العامة، وأعرب عن أسف الشرطة للأحداث التى شهدتها مدينة أم درمان.
وأكدت لجنة الأطباء، فى بيان، أن أحد القتلى، ويُدعى محمد الفاتح، تُوفى نتيجة إصابته بطلق نارى فى الصدر. وبدأت وزارة الصحة بالخرطوم فتح تحقيق حول ملابسات دخول قوات الأمن إلى مستشفى أم درمان، الأربعاء. وأدان وزير الصحة السودانى، مأمون حميدة، دخول قوات الأمن داخل المستشفى لمطاردة المتظاهرين، واصفاً ذلك الأمر بأنه «غير مقبول».
وكشفت الوزارة عن اتصالات مع قيادات الأمن والشرطة لإجلاء الأفراد النظاميين من المستشفيات، واستبدال قوات من الشرطة بهم.
على صعيد منفصل، تعطلت، للمرة الثانية على التوالى، موافقة البرلمان على قرار الرئيس عمر البشير بتشكيل مجلس الأحزاب السياسية لعدم اكتمال النصاب القانونى بثلثى الأعضاء «237» عضواً، واضطر البرلمان إلى تمديد دورته إلى يوم واحد تمهيداً للمصادقة على القرار.
وفى غضون ذلك، قالت صحيفة «تايمز» البريطانية، الخميس، فى تقرير بعنوان: «مرتزقة روس يساعدون فى قمع المتظاهرين فى السودان»: «إن مرتزقة ناطقين باللغة الروسية شوهدوا فى العاصمة السودانية، ما يزيد من المخاوف من تورط الكرملين فى دعم نظام (البشير)». ونقلت الصحيفة، عن مصادر من المعارضة، قولها إن مرتزقة ينتمون إلى شركة أمن خاصة تُدعى «مجموعة ذا فانجر» يعملون فى السودان، ويقدمون خدمات استراتيجية وتدريباً عملياً للمخابرات السودانية وقوات الأمن. وأضافت: «المئات من عناصر (ذا فانجر) يعملون فى جمهورية أفريقيا الوسطى، جارة السودان»، مشيرة إلى مقتل 3 صحفيين روس فى يوليو الماضى خلال عملهم على تحقيق بشأن نشاط المرتزقة فى البلاد.
وتابعت: «ظاهرة نشر العناصر الروسية تأتى فى الوقت الذى يسعى فيه الكرملين إلى تطوير العلاقات التجارية والأمنية والدفاعية فى الدولة الأفريقية».

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