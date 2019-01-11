تركيا: سنهاجم أكراد سوريا حتى لو لم تنسحب واشنطن

11 يناير 2019 - 12:10 ص

قال وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن العملية العسكرية ضد مسلحى وحدات حماية الشعب الكردية، التى تعهدت تركيا بتنفيذها فى شمال سوريا، لا تتوقف على انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وحذر أوغلو من أن أنقرة ستشن الهجوم إذا تأخر الانسحاب الأمريكى، وأكد أوغلو أن «تركيا ستحارب وحدات حماية الشعب، سواء انسحبت الولايات المتحدة أو لم تنسحب».



وأضاف أوغلو، فى مقابلة مع قناة «إن. تى. فى» التليفزيونية التركية، الخميس، أنه من غير الواقعى توقع أن تسحب الولايات المتحدة كل الأسلحة التى قدمتها لحليفتها وحدات حماية الشعب الكردية، والتى تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية، وقال: «إذا تأخر الانسحاب مع أعذار سخيفة لا تعكس الواقع مثل (الأتراك سيقتلون الأكراد)، فسننفذ قرارنا بشن عملية فى شمال سوريا».



وقال أوغلو إن تركيا قد تشترى صواريخ «باتريوت» الدفاعية من أمريكا فى المستقبل إذا كانت الشروط مناسبة، لكن ذلك سيكون مستحيلا إذا أجبرت واشنطن أنقرة على التخلى عن شراء منظومة «إس-400» الدفاعية، التى اتفقت على شرائها من روسيا، وأكد أن بلاده لن تقبل إملاءات أمريكية بشأن شراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا. وكان وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، قال الأربعاء، إنه لن تكون هناك أى معوقات أمام انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، على الرغم من التهديدات التركية ضد حلفاء واشنطن الأكراد هناك، متعهدا بضمان توفير الحماية للأكراد. وقالت واشنطن إن حلفاءها الأكراد سيظلون فى أمان رغم الانسحاب، لكن تركيا التى تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من واشنطن عدوا تعهدت مرارا بسحق هذه الجماعة ورفضت أى اقتراح لحمايتها فور رحيل القوات الأمريكية.



على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الفرنسى جان- إيف لودريان إن فرنسا ستنسحب عسكرياً من سوريا عندما يتمّ التوصل إلى «حل سياسى» فى سوريا، وأكد لودريان لقناة «سينيوز» الفرنسية: «نحن موجودون فى العراق، وموجودون بشكل متواضع فى سوريا إلى جانب الأمريكيين». وتابع لودريان: «بالتأكيد عندما يتم التوصل إلى حلّ سياسى سننسحب».



ورحب وزير الخارجية الفرنسى بـ«التغيّر» الظاهر لموقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الانسحاب من سوريا.



وأضاف لودريان: «أعلن ترامب أن الانسحاب سيجرى بشكل أبطأ، وهذا على الأرجح نتيجة الضغوط المتعددة عليه، من ضمنها الضغط الفرنسى. وتحدّث معه الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون عدة مرات، ويبدو أن ترامب يتجه لتغيير أجده إيجابياً».



وتنشر باريس 1200 جندى فى إطار التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب وذلك عبر عمليات جوية والمدفعية والقوات الخاصة فى سوريا ودورات تدريبية للجيش العراقى، وأكد وزير الخارجية الفرنسى ضرورة ضمان «أمن الأكراد السوريين أفضل حلفائنا، على المستوى الدولى» فى مكافحتهم لتنظيم «داعش»، الذين سيصبحون مهددين بشكل مباشر فى حال الانسحاب الأمريكى.

