"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن حالة الطقس

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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اعتبارًا من الجمعة وحتى يوم السبت يشهد حالة من الاستقرار، فهناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصل يوم السبت إلى 21 درجة، بالإضافة إلى أنه ستخف حدة الرياح.
وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه منذ نهاية يوم السبت هناك موجة جديدة من الطقس السىء، سيكون هناك نشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة.
وأوضح أن الموجة ستعم منذ صباح يوم الأحد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وستكون واضحة على القاهرة، والوجه البحري.

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